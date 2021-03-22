У защитника "Вулверхэмптона" мало шансов сыграть за Украину

Килмана звали и в сборную России. Фото: Reuters

Защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман проблемы с получением спортивного гражданства Украины, сообщает журналист Игорь Цыганик.

"Кроме получения гражданства, есть и другая проблема. Оказывается, Килман сыграл 25 матчей за футзальные сборные Англии, в том числе 8 официальных встреч. Несколько лет назад ФИФА постановила, что три вида спорта - футбол, футзал и пляжный футбол - это одна "семья". И матчи с футзальную сборную считаются матчами за сборную Англии.

Футбольная ассоциация Англии ответила на запрос УАФ, что никаких возражений по поводу Килмана не имеет, но в ответ на уточняющее письмо подтвердила его участие в играх футзальной сборной.

Теперь УАФ обратилась в ФИФА, чтобы Килманом позволили изменить футбольное гражданство. Но, честно говоря, регламент говорит о том, что мало шансов получить такое разрешение. Официальный вердикт ФИФА должен быть в ближайшее время", - сказал Цыганик в своей программе "Цыганик LIVE".

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23-летний Килман имеет украинские корни, а желание играть за нашу сборную он обнаружил еще в ноябре 2020-го. Защитник является воспитанником академий "Фулхэма" и "Гиллингема", а к "Вулверхэмптону" присоединился в августе 2018 года. В текущем сезоне Макс провел в футболке "волков" 17 матчей и отметился двумя голевыми пасами.