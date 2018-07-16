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понедельник, 16 июля 2018 17:10

"Челси" повесил рекордный ценник на Азара

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&quot;Челси&quot; повесил рекордный ценник на Азара
Азар может сменить место работы. Фото: campeones.ua

Лондонский "Челси", который принадлежит российскому олигарху Роману Абрамовичу, намерен выручить за своего ведущего полузащитника Эдена Азара космическую сумму.

Лондонцы готовы продать бельгийца не менее, чем за 222 миллиона евро, сообщает The Telegraph.

Именно такую ​​сумму заплатил ПСЖ "Барселоне" за Неймара летом 2017 года.

На Азара претендует мадридский "Реал", который после перехода Криштиану Роналду в "Ювентус" разбогател на 112 млн евро.

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В составе сборной Бельгии Азар стал бронзовым призером Кубка мира-2018.

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