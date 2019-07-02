"Челси" определился с новым главным тренером

Фрэнк Лэмпард заменит Маурицио Сарри на посту наставника лондонского "Челси".
Лэмпард подписал контракт с лондонским "Челси", сообщает The Telegraph.
Главной задачей нового наставника будет наладить взаимодействие главной команды и академии. Учитывая трансферный бан, который получили лондонцы на ближайший сезон.
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Фрэнк Лэмпард возглавил "Дерби Каунти" перед стартом сезона 2018/19 и вывел "баранов" в плей-офф Чемпионшипа, где они в финале уступили "Астон Вилле".
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