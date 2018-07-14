"Челси" официально представил нового тренера

Маурицио Сарре возглавил "Челси". Фото: Campeones.ua

Только вчера "Челси" уволил Антонио Конте. А сегодня уже назвали имя нового тренера команды. Главным тренером "аристократов" в ближайшие три роке будет 59-летний Маурицио Сарре. Зарплата итальянского фахивцяч составит 6 млн евро в год.

Экс-тренер "Наполи" прокомментировал свое новое место работы.

"С нетерпением жду начала работы. Встречусь с игроками в понедельник перед отлетом в Австралию, там мы сможем ближе познакомиться, а также проверить себя в товарищеских матчах. Надеюсь, мы будем демонстрировать привлекательный футбол для наших фанатов, а также бороться за трофеи, чего "Челси" заслуживает ", - сказал Сарри.е.

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Лондонский "Челси" вчера уволил другого итальянца. Антонио Конте покинул клуб после 2 лет работы.