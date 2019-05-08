"Челси" не сможет покупать игроков до январе 2020

ФИФА отклонила апелляцию "Челси" на трансферную запрет

ФИФА приняла решение отклонить апелляцию "Челси". Об этом сообщила пресс-служба организации. Лондонскому клубу запретили регистрировать новых футболистов в ближайшее трансферное окно.

"Челси" запрещено подписывать контракты с новыми футболистами до января 2020 году из-за нарушения правил регистрации и трансферов несовершеннолетних футболистов.

Но запрет не будет распространяться на игроков, которым не исполнилось 16 лет, они могут переходить в академию "Челси". Также запрет не будет распространяться на женскую и футзальную команду "Челси". Кроме того синие смогут расставаться с футболистами без каких-либо ограничений.

Также остался в силе штраф "Челси" в размере $ 600 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Моуриньо назвал лучшего полузащитника Европы

Английский клуб имеет право обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде.