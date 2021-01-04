"Челси" начал поиск нового тренера

Фрэнк Лэмпард тренирует "Челси" второй сезон. Фото: REUTERS

Лондонский "Челси" начал поиск нового наставника команды.

Тренер Фрэнк Лэмпард может недоработать до конца сезона. После домашнего поражения от "Манчестер Сити" руководство клуба всерьез рассматривает вариант с увольнением Лэмпарда, утверждает The Athletic.

"Челси" в последних 6 матчах набрал лишь 1 очко, а летние новички не оправдывают затраченных 150 млн. "Синие" начали рассматривать вариант с изменением главного тренера, если ситуация не улучшится.

Пока что ничего не известно о потенциальных кандидатах на пост наставника клуба Романа Абрамовича.

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После 17 туров АПЛ "Челси" опустился на 8-ю строчку в таблице, имея отставание в 7 очков от лидирующих "Ливерпуля" и "МЮ".