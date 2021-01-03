"Арсенал" одержал третю победу подряд

"Арсенал" одержал третью победу подряд. Фото твиттер "Арсенал"

"Арсенал" хорошо начал 2021 год. "Канониры" провели очень сильный матч на выезде против "Вест Бромвича", забив в их ворота четыре безответных мяча. Команда Микеля Артеты доминировала на протяжении всего матча и могла бы выиграть с еще большим преимуществом. Стоит отметить, что игра проходила в непростых погодных условиях - во время сильного снегопада.

В середине первого тайма Киран Тирни открыл счет после прекрасного индивидуального прохода, а чуть позже Букайо Сака удвоил преимущество гостей. После перерыва Александр Ляказетт дважды отличился за четыре минуты, оформив разгром 4:0.

После того, как несколько недель назад "Арсенал" был близок к зоне вылета, у болельщиков команды появилась надежда, что новый год будет совсем другим.

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После третьей подряд победы "канониры" поднялись на 11-е место, но уже не так сильно отстают от команд, борющихся за еврокубки. "Вест Бромвич" по-прежнему находится на предпоследнем месте с активом всего восемь очков. Сэму Эллардайсу предстоит много работы, чтобы спасти команду от вылета.