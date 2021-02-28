"Челси" и "Юнайтед" не смогли забить ни одного мяча

Де Хеа несколько раз спасал гостей от гола. Фото: Reuters

В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" состоялся центральный матч 26-го тура английской Премьер-лиги "Челси" — "Манчестер Юнайтед". Встреча завершилась вничью — 0:0.

В первом тайме, особенно в его второй половине, команды старались скорее не пропустить, нежели создать что-то у чужих ворот — ни "Челси", ни "МЮ" не спешили раскрываться. Во второй половине встречи команды сыграли более изобретательно, создавая по-настоящему голевые моменты.

На 49-й минуте голкипер манкунианцев Давид де Хеа спас свою команду после удара полузащитника хозяев Хакима Зиеша.

Самый опасный момент манкунианцев случился на 60-й минуте — Мэйсон Гринвуд получил мяч рядом со штрафной и нанёс хлёсткий удар с левой ноги, но мяч пролетел рядом со штангой.

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Матч першого кола між цими командами теж закінчився внічию - 0:0. "Манчестер Юнайтед" набрал в 26 матчах 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" (62) на 12 очков. "Челси" (44) — на 5-м месте.