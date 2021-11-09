Человек-дерьмо - фанаты "Милана" атаковали бывшего игрока

Болельщики "Милана" не на шутку разозлились на бывшего игрока Хакана Чалханоглу.

Турецкий футболист провокационно праздновал гол в ворота своей бывшей команды в миланском дерби, сообщает "24 канал".

Чалханоглу реализовал пенальти в ворота "россонери". Это сопровождалось свистом фанатов "Милана". "Хакан не стал игнорировать это, а мгновенно ответил на такую ​​реакцию трибун "Сан-Сиро". Челханоглу повернулся к трибунам, приложил обе руки к ушам, намекая, что не слышит фанатов бывшей команды.

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После матча ультрас "россонери" повесили огромный баннер о дерзком турецком игроке.

"Мужество - это не пробить пенальти на 10-й минуте, а остаться с женой даже будучи рогоносцем. Человек-дерьмо," - написано на баннере, который разместили на мосту города.

Автор: Curva Sud Milano

Чалханоглу в 2018 году расстался с любимой из-за измены, но впоследствии они снова сошлись. Хакан Чалханоглу выступал за "Милан" с июля 2017-го до этого же месяца 2021 года, перейдя из немецкого "Байера". Летом 2021-го на правах свободного агента стал игроком "Интера". В сезоне-2021/2022 отыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три ассиста.