Человек-дерьмо - фанаты "Милана" атаковали бывшего игрока

 
Ексклюзивы
1/5
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 2979
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 684
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5157
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2781
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3159
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10323
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1692
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 5949
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 576
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4122
Фото
Все фото
5
10
4
5
7
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Видео
Все видео
Поединок юношеского чемпионата Украины завершился дракой между родителями и детьми
Поединок юношеского чемпионата Украины завершился дракой между родителями и детьми
Претендент на гол года в Украине – Калитвинцев забил красивый мяч в УПЛ
Претендент на гол года в Украине – Калитвинцев забил красивый мяч в УПЛ
Джокович отомстил россиянину и выиграл рекордный 37-й "Мастерс"
Джокович отомстил россиянину и выиграл рекордный 37-й "Мастерс"
"Интер" не смог победить в миланском дерби: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
"Интер" не смог победить в миланском дерби: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
В Польше забили эпичный автогол
В Польше забили эпичный автогол
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9009
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 936
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1143
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6984
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4203
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 ноября 2021
1 Просмотров: 477
Не про політику
– Давай лише не будемо про політику, – просить подруга. Із 2019-го тричі сварилися, хоча доти востаннє не розмовляли ще у школі. ...
вторник, 09 ноября 2021 11:19

Человек-дерьмо - фанаты "Милана" атаковали бывшего игрока

  Комментировать

Болельщики "Милана" не на шутку разозлились на бывшего игрока Хакана Чалханоглу.

Турецкий футболист провокационно праздновал гол в ворота своей бывшей команды в миланском дерби, сообщает "24 канал".

Чалханоглу реализовал пенальти в ворота "россонери". Это сопровождалось свистом фанатов "Милана". "Хакан не стал игнорировать это, а мгновенно ответил на такую ​​реакцию трибун "Сан-Сиро". Челханоглу повернулся к трибунам, приложил обе руки к ушам, намекая, что не слышит фанатов бывшей команды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Интер" не смог победить в миланском дерби: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

После матча ультрас "россонери" повесили огромный баннер о дерзком турецком игроке.

"Мужество - это не пробить пенальти на 10-й минуте, а остаться с женой даже будучи рогоносцем. Человек-дерьмо," - написано на баннере, который разместили на мосту города.

Автор: Curva Sud Milano
 

Чалханоглу в 2018 году расстался с любимой из-за измены, но впоследствии они снова сошлись.

Хакан Чалханоглу выступал за "Милан" с июля 2017-го до этого же месяца 2021 года, перейдя из немецкого "Байера". Летом 2021-го на правах свободного агента стал игроком "Интера".

В сезоне-2021/2022 отыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три ассиста.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Человек-дерьмо - фанаты "Милана" атаковали бывшего игрока». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
ноября

Королю подарили самый большой в мире бриллиант

Самое читаемое
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 2 Просмотров: 33096
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 7 Просмотров: 17703
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 14742
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 9289
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым Просмотров: 7578
Спорт
Поединок юношеского чемпионата Украины завершился дракой между родителями и детьми
Поединок юношеского чемпионата Украины завершился дракой между родителями и детьми
 Просмотров: 333
Кум помог Шевченко стать тренером "Дженоа"
Кум помог Шевченко стать тренером "Дженоа" Просмотров: 684
Свитолина отказалась ехать на Итоговый турнир
Свитолина отказалась ехать на Итоговый турнир Просмотров: 261
"Дженоа" немного не та команда для Шевченко" - Сабо
"Дженоа" немного не та команда для Шевченко" - Сабо Просмотров: 450
Лидер сборной Боснии рискует не сыграть против Украины
Лидер сборной Боснии рискует не сыграть против Украины Просмотров: 198
Больше всего комментируют
7
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
4
Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"
3
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
2
Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили
2
Украина прокомментировала покушение на премьер-министра Ирака
Голосов: 388
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть