Цель №1 "Рома" дает за украинца 12 миллионов евро

Рман Яремчук играет за "Гент" с 2017 года. Фото Belgaimage

Римская "Рома" в ближайшее время может сделать официальное предложение "Генту" о переходе 25-летнего украинского форварда Романа Яремчука.

По информации La Gazzetta dello Sport, Яремчук является для "Ромы" трансферной целью № 1 в открывшемся окне, а на его приобретение римляне готовы выделить бюджет в 10-12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Яремчук хочет покинуть "Гент" уже в январе, а бельгийский клуб готов отпустить украинца за сумму, близкую к 10 миллионам евро.

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На счету Яремчука 22 матча, 11 голов и 4 ассиста в нынешнем сезоне.