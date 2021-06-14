Чехия забила гол Шотландии из 45 м

Сборная Чехии уверенно переиграла хозяев поля. Фото: Reuters

Сборная Чехии выиграла стартовый матч Евро-2020 у сборной Шотландии - 2:0. Оба мяча забил форвард Патрик Шик.

Шотландцы начали игру в стиле сборных Англии и Нидерландов - с безумного стартового натиска. Первые минуты чехи банально не могли зацепиться за мяч. Лишь после 10-й минуты игры гости начали думать о своих атаках. В эти минуты Шотландия создала несколько полумоментов, но забить не могла. Зато гости ближе к перерыву провели несколько острых атак, одну из которых точным ударом головой завершил Патрик Шик.

В начале второго тайма чешский форвард создал настоящий шедевр. Он получил мяч на своей половине поля, сделал несколько шагов вперед и увидел, что голкипер Маршалл далеко вышел из ворот. Форвард сильным обводным ударом послал мяч в сетку. Голкипер не имел никаких шансов парировать удар.

Впоследствии оказалось, что этот гол стал самым дальним за всю историю Евро. Он был забит с расстояния 45,4 м, чем перекрыл предыдущее достижение (42 м), которое держалось с 1980 года. В оставшиеся минуты Шотландия создала несколько возможностей забить, но все удары парировал вратарь Чехии.

Гол Шика на данный момент является, безусловно, лучшим голом Евро. Он обязательно сместит мяч Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов во вчерашнем матче сборной Украины.

Первый матч этой группы завершился вчера. Англия минимально переиграла Хорватию – 1:0.

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Отношения между чешскими и шотландскими футболистами напряженны с тех пор, как весной произошел скандальный матч - "Глазго Рейнджерс" - "Славия". Игрока чешского клуба Ондржея Куделу обвинили в расизме по отношению к полузащитнику "Рейнджерс" Глену Камаре. Доказательств обид не было, но Куделу дисквалифицировали на 10 матчей. Из-за этого он пропускает чемпионат Европы.