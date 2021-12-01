Чехия выдворила главу Беларусской федерации футбола

 
Ексклюзивы
1/5
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгут файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгут файеры
Просмотров: 72
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 18
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Просмотров: 468
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 288
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1278
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 3600
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3681
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5580
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 14670
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3888
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
Разговаривал по-украински. Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков
Разговаривал по-украински. Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков
Неужели Луческу не видит? Талант "Динамо" забил фантастический гол
Неужели Луческу не видит? Талант "Динамо" забил фантастический гол
"Это все случилось за моей спиной" - форвард "Шахтера" пожаловался, что Зинченко отбил у него девушку
"Это все случилось за моей спиной" - форвард "Шахтера" пожаловался, что Зинченко отбил у него девушку
Мог играть с Буффоном и Кьеллини - бывший игрок "Динамо" рассказал, почему не смог перейти в "Ювентус"
Мог играть с Буффоном и Кьеллини - бывший игрок "Динамо" рассказал, почему не смог перейти в "Ювентус"
Бывший форвард-неудачник "Динамо" забил фантастический гол в Аргентине
Бывший форвард-неудачник "Динамо" забил фантастический гол в Аргентине
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 1638
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2466
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 864
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3834
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3843
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
30 ноября 2021
Просмотров: 549
Вибір
– Ненавиджу готувати, – каже знайома Ілона. Ми з нею на дитячому майданчику. В обох – немовлята. – Колишній чоловік мене ...
среда, 01 декабря 2021 13:47

Чехия выдворила главу Беларусской федерации футбола

  Комментировать
Чехия выдворила главу Беларусской федерации футбола
Базанов был депутатом от партии Лукашенко. Фото: TUT.by

Глава Беларусской федерации футбола (АБФФ) Владимир Базанов с женой выслали из Чехии, где их задержали за нарушение противоэпидемических мер.

Ранее сообщали, что супруги приехали на выездной матч женской сборной Беларуси с чешской национальной командой. Полиция Чехии заподозрила, что Базанов с женой прибыли в страну без разрешения на въезд.

Матч женских сборных Чехии и Беларуси в итоге перенесли из-за коронавируса в белорусской команде. Женская сборная Беларуси набрала три очка и занимает четвертое место в турнирной таблице группы С отборочного турнира ЧМ-2023. Национальная команда Чехии (четыре очка) находится на втором месте. Соперниками команд по группе С являются сборные Нидерландов (семь очков), Исландии (три очка) и Кипра (ноль очков).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хочет играть за нашу сборную? Бразилец из "Шахтера" не прочь получить украинский паспорт

Базанов занимает пост главы Беларусской федерации футбола с марта 2019 года. До этого он был депутатом парламента Беларуси.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чехия выдворила главу Беларусской федерации футбола». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Разговаривал по-украински. Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков

Самое читаемое
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения Просмотров: 24831
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 12141
Ахметов собрал &quot;своих&quot; для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
 Просмотров: 11305
&quot;Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла&quot; - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
"Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла" - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
 Просмотров: 8748
1 тыс. грн за вакцинацию: карты в &quot;Дії&quot; будут бесплатными
1 тыс. грн за вакцинацию: карты в "Дії" будут бесплатными Просмотров: 5643
Спорт
Специально для Левандовского. France Football пересмотрит решение о "Золотом мяче-2020"
Специально для Левандовского. France Football пересмотрит решение о "Золотом мяче-2020" Просмотров: 225
Предателю Украины настойчиво посоветовали умерить финансовый аппетит
Предателю Украины настойчиво посоветовали умерить финансовый аппетит Просмотров: 1062
Луческу снова зовут в сборную Румынии
Луческу снова зовут в сборную Румынии Просмотров: 99
Разговаривал по-украински. Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков
Разговаривал по-украински. Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков
 Просмотров: 243
"Я против коррупции. Левандовского ограбили" - Патрис Эвра
"Я против коррупции. Левандовского ограбили" - Патрис Эвра Просмотров: 432
Больше всего комментируют
5
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
4
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
4
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
2
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
2
Арахамия прокомментировал информацию о госперевороте
Голосов: 662
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть