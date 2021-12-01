Чехия выдворила главу Беларусской федерации футбола

Базанов был депутатом от партии Лукашенко. Фото: TUT.by

Глава Беларусской федерации футбола (АБФФ) Владимир Базанов с женой выслали из Чехии, где их задержали за нарушение противоэпидемических мер.

Ранее сообщали, что супруги приехали на выездной матч женской сборной Беларуси с чешской национальной командой. Полиция Чехии заподозрила, что Базанов с женой прибыли в страну без разрешения на въезд.

Матч женских сборных Чехии и Беларуси в итоге перенесли из-за коронавируса в белорусской команде. Женская сборная Беларуси набрала три очка и занимает четвертое место в турнирной таблице группы С отборочного турнира ЧМ-2023. Национальная команда Чехии (четыре очка) находится на втором месте. Соперниками команд по группе С являются сборные Нидерландов (семь очков), Исландии (три очка) и Кипра (ноль очков).

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Базанов занимает пост главы Беларусской федерации футбола с марта 2019 года. До этого он был депутатом парламента Беларуси.