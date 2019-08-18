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воскресенье, 18 августа 2019 13:05

Че-Че вспомнил пребывание в "Динамо"

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Че-Че вспомнил пребывание в &quot;Динамо&quot;
Че-Че ничем себя не проявил

Бывший полузащитник "Динамо" Че-Че рассказал, с какими трудностями столкнулся в Украине.

Сообщает "Трибуна".

— Был эпизод с проявлением расизма. Кроме того, я хотел играть во всех матчах, но этого не было. Я принимал участие во встречах дубля. Для украинцев это нормально, но бразильцы к этому не привыкли, поэтому им это не нравится.

Но в целом это был хороший опыт. Я стал более зрелым, научился больше ценить свою семью, проводить больше времени дома с женой и сыном.

— О каких эпизодах с проявлением расизма ты говоришь?

— Таких эпизодов было несколько, во время матчей. С болельщиками "Динамо" не было таких моментов, это были фанаты соперников, которые иногда называли меня черным.

Я знал, что такое может произойти, поэтому это сильно на меня не повлияло. Я знал, что еду в страну с совершенно другой культурой, где, к сожалению, чернокожие люди в меньшинстве. Я хорошо знаю, какие у меня цвет кожи и раса, так что никаких проблем не было, — сказал Че-Че.

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Че-Че не сумел закрепиться в основе "Динамо" и вынужден был вернуться в Бразилию.

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