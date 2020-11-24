Чары Луческу закончились. "Динамо" – "Барселона" – 0:4

Томаш Кенджера будет иметь много работы против "Барселоны". Фото Рейтер

Добрый вечер!

Киевское "Динамо" имеет шанс сегодня если не вернуть интригу в своей группе Лиги чемпионов, то хотя бы громко заявить о себе. Соперник киевлян в четвертом туре - знаменитая на весь мир "Барселона". И хотя каталонцы приехали без своих главных звезд - Месси, Де Йонга, Фати, Пике, но "Барселона" есть "Барселона" даже в таком составе.

С турнирной точки зрения матч имеет слабое значение. Вместе с "Ювентусом" каталонцы фактически забронировали себе место в 1/8 финала. Киевляне ведут заочную борьбу за путевку в Лигу Европы с венгерским "Ференцварошем".

И хотя все расклады и ставки букмекеров не в нашу пользу, но, кажется, давно мы не побеждали каталонцев? Команда в Кумана сейчас не впечатляет и, если не победить их сейчас, то когда еще?

"Разум дан человеку для того, чтобы он знал, что жить одним разумом нельзя", - писал Ремарк. - Человек живет сердцем ". Разум говорит нам, что даже ослабленная "Барселона" значительно сильнее "ковидного" "Динамо". Но надежда на благоприятный итог матча теплится в наших сердцах. Смогла же сборная Украины победить Испанию. Так почему "Динамо" не может повторить этот подвиг?

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Стали известны стартовые составы команд.

"Динамо": Бущан – Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера – Шепелев, Шапаренко, Гармаш – Де Пена, Буяльский – Вербич.

Запасные: Моргун, Бойко, Скорко, Боль, Попов, Бэлуцэ, Цитаишвили, Леднев, Андриевский, Клейтон, Супряга.

"Барселона": Тер Штеген – Фирпо, Лангле, Мингеса, Дест – Аленья, Пьянич – Педри, Коутиньо, Тринкау – Брэйтуэйт.

Запасные: Нето, Пенья, Гризманн, Дембеле, Пуч, Альба, Фернандес, Де ла Фуэнте.

Команды выходят на поле.

Игра началась!

2 мин. Бешеной атакой начали матч гости и в пылу досталось Виталию Буяльскому.

3 мин. Все в порядке с Виталием.

6 мин. Кенджера ошибся и сбросил мяч в центр собственной штрафной. Но Миколенко заблокировал удар форварда гостей.

9 мин. А теперь удар Вербича заблокировали защитники каталонцев.

11 мин. Миколенко не дал пробить Брейтуэйту.

13 мин. Караваев на ровном месте выпускает мяч в аут.

16 мин. Желтую карточку получает Пьянич. Сбил Буяльского, который прорывался на оперативный простор.

19 мин. Динамовцы теряют шанс. Крутились в центре штрафной, а ударить удалось только Де Пене и то не с ударной позиции.

21 мин. В параллельном матче "Ференцварош" забил на выезде "Ювентусу" - 0:1.

24 мин. Два угловых подряд подавали гости, но пронесло.

26 мин. Обложили штрафную киевлян каталонцы. Штурмуют, но пока без особых шансов.

30 мин. Пока все без изменений. "Барселона" с мячом, наши отбиваются и не могут выйти в контратаку.

33 мин. Буяльский и Вербич не поделили мяч и он ускакал от них возле ворот гостей.

34 мин. На пенальти претендовали каталонцы, но судья не повелся на два падения.

37 мин. Классическую тики-таку у наших ворот прерывает удар Де Пены на вынос.

39 мин. Гармаш заработал штрафной у наших ворот, но отбились защитники.

44 мин. Дениса ударили по ногам каталонцы, чтобы знал место.

45 мин. В опасную атаку четыре в три выбегали гости, но Миколенко в прыжке выцарапал мяч.

Тайм заканчивается атакой "Динамо" и ударом Де Пены с острого угла. Тер Штеген не спит. Перерыв.

Второй тайм начался.

46 мин. Ленгле сбил Буяльского, который его запрессинговал, а Вербич потренировал несильным ударом Тер Штегена.

48 мин. Вербич рисовал пенальти, но арбитр все видит.

51 мин. Шапаренко и Буяльский пробовали вывести на удар Вербича, но защитник в последний момент прервал пас.

52 мин. ГОЛ! "Барселона". Деста вывели на удар правым флангом и тот бильярдным ударом поражает дальний угол.

57 мин. ГОЛ. Усиливают натиск гости и добивает нас Брейтуэйт после очередного углового - 0:2.

60 мин. Попов и Андриевский выходят вместо уставших Гармаша и Караваева.

63 мин. А в Турине "Ференцварош" держится - 1:1.

65 мин. Где Пена запорол голевой момент после паса Буяльского. Ударил абы куда.

67 мин. Гризманн, Пуч и Альба вышли вместо Коутиньо, Пьянича и Ленгле.

69 мин. Гол. Попов заработал пенальти. Как и в первой игре. Бущан угадал направление удара Брейтуэйта, но отбить не сумел - 0:3.

72 мин. Леднев и Супряга вышли вместо Де Пены и Шапаренко.

75 мин. Андриевский отдал такой сильный пас, что Миколенко только на самолете мог его догнать.

77 мин. Прощает нас Рикки Пуч. После прохода Деста не попадает в створ с 11-метров.

79 мин. Миколенко отдал такой пас в аут, что "Манчестер Юнайтед" его точно не купит.

83 мин. Вербич забивает после офсайда. Хоть что-то.

85 мин. Кенджера по-детски обрезается на своей половине поля, но спасает Андриевский.

87 мин. А "Ференцварош" остро атакует в Турине и вполне может выиграть матч. А здесь в Киеве безнадега.

90 мин. Абсолютно ничего не получается у подопечных Луческу. А Гризманн забивает четвертый - 0:4.

И "Ференцварош" пропускает - 1:2

Следующую игру "Динамо" сыграет 2 декабря в Турине против "Ювентуса".