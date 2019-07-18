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четверг, 18 июля 2019 19:00

Бывшую звезду сборной Франции и "Ювентуса" задержали за вождение в нетрезвом состоянии

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Бывшую звезду сборной Франции и &quot;Ювентуса&quot; задержали за вождение в нетрезвом состоянии
Трезеге поймали в управлении авто в нетрезвом состоянии

Легендарный экс-нападающий "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге оштрафован и лишен водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии.

Давид Трезеге лишен водительских прав, сообщает "Corriere di Torino".

41-летний Трезеге остановили сотрудники полиции Турина. Экс-форвард "Ювентуса" больше часа отказывался от прохождения теста на содержание алкоголя в крови, а после провалил медобследование. В результате, Трезеге был оштрафован и на месте лишен водительских прав.

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Трезеге - лучший бомбардир-легионер в истории "Ювентуса", на его счету 171 гол. В активе Давида также 34 гола в 71 матче за сборную Франции.

https://football24.ua
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