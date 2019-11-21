Бывший звездный тренер украинской команды ел корм для кошек

Жулио Сезар продержался на посту главного тренера "Олимпика" только 4 матча. Фото: из открытых источников

Пресс-атташе донецкого "Олимпика" Роман Лопатин рассказал о курьезный случай с бывшим главным тренером донецкого клуба Жулио Сезаром.

"Все было прекрасно, но случались какие-то забавные истории. Когда-то на собрании он купил себе консервы на заправке. По вечерам мы собирались с тренерским штабом, чтобы обсудить планы и будущие тренировки. Он сидит и ест эти консервы, а там написано, что это корм для котов. Это было просто нереально.

Он подумал, что это паштет какой-то. Но когда выяснилось, что это не так, он побежал полоскать рот. Вечер продолжился, мы сидим дальше, тишина, все успокоились, а потом наш ассистент по аналитике Владимир в полной тишине выдал "мяу". Опять всех порвало ", - цитирует Лопатина "Футбол 24" со ссылкой на программу" Бомбардир ".

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Жулио Сезар задержался в Олимпик только на полтора месяца. В 4 стартовых матчах Favbet-Лиги команда, возглавляемая бразильским наставником, потерпела 4 поражения с разницей мячей 2: 8. Во времена игровой карьеры играл за "Реал", "Милан", "Олимпиакос" и "Бенфику".