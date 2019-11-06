Бывший звездный форвард "Динамо" будет играть за любительский клуб

Исмаэль Бангура провел в Киеве два сезона. Фото: из открытых источников

Исмаэль Бангура нашел себе новую команду. Бывший форвард "Динамо" будет играть любительский клуб "Мюлуз" из Франции, сообщает "Футбол 24".

Отметим, что последним клубом гвинейского форварда стал "Аль-Раед", с которым завершился контракт в июле 2019 года. Также Бангура защищал цвета "Ренна", "Наната" "Аль-Насра", "Умм- Салаль".

Новый клуб гвинейца "Мюлуз" выступает в четвертом по силе футбольном дивизионе Франции.

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Исмаэль Бангура выступал за Динамо в период с 2007 по 2009 годы, проведя 68 матчей и отметившись 37 забитыми мячами. За это время стал чемпионом Украины.