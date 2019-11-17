Бывший защитник "Динамо" может присоединиться к Ярмоленко в "Вест Хэме"

Домагой Вида может перебраться в АПЛ. Фото: ФК "Динамо"

Бывший защитник "Динамо" Домагой Вида заинтересовал клуб английской Премьер-лиги "Вест Хэм".

Менеджер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини хочет обязательно усилить центральную зону обороны, и Домагой Вида кажется для чилийца идеальным вариантом. В последних двух поединках АПЛ "Вест Хэм" пропустил 6 мячей, а безвыигрышная серия команды в турнире составляет уже 6 матчей.

По Виду "Вест Хэм" готов заплатить 8.5 миллионов евро турецкому "Бешикташу", за который сейчас выступает хорват, сообщает "sport.ua"

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За "Вест Хэм" уже выступает другой экс-футболист "Динамо" - Андрей Ярмоленко. Бок о бок киевлян хорват и украинец выступали с зимы 2013 (время прихода Виды в команду) и по лето 2017 года (уход Ярмоленко).