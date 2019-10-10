Бывший вратарь "Челси" и "Арсенала" стал хоккейным голкипером

Бывший голкипер "Челси" и "Арсенала" и сборной Чехии Петр Чех стал вратарем хоккейного клуба "Гилфорд Финикс", об этом пишет "Футбол 24".

"Я рад получить возможность сыграть за Финикс и получить опыт игры в хоккейных матчах. Надеюсь, я помогу этой молодой команде достичь своих целей на сезон и выиграть в матчах, в которых буду участвовать.

После 20 лет в профессиональном футболе я получу невероятный опыт заняться тем видом спорта, по которым постоянно наблюдал, будучи ребенком ", - отметил Чех в комментарии пресс-службе" Гилфорд Финикс ".

Автор: "Гилфорд Финикс"

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Петр Чех - чешский вратарь. Провел 124 матча за сборную Чехии. На клубном уровне выступал за "Ренн", "Арсенал" и "Челси", с последними 4 раза становился чемпионом Англии и побеждал в Лиге чемпионов.