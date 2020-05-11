Бывший тренер киевского "Динамо" близок к окончанию карьеры

Юрий Семин дважды возглавлял киевское "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

11 мая исполнилось 73 года екстренеру киевского "Динамо" Юрию Семину.

Он второй по успеваемости тренер динамовцев в годы независимости, после Валерия Лобановского. В сезоне 2008/09 "Динамо" под руководством Семина не только выиграло чемпионат Украины, опередив "Шахтер" на 12 очков, но и дошло до полуфинала Кубка УЕФА. Там проиграло "Шахтеру".

Юрий Семин греет сердце болельщиков киевского "Динамо" также победами над московским "Спартаком" в квалификации Лиги чемпионов с общим счетом - 8:2 .

Заслугой Семина есть переход в первую команду "Динамо" Александра Алиева и Артема Милевского. По российского тренера начинал свой путь в первой команде Андрей Ярмоленко. Семин в начале 2008 года перестроил "Динамо" и даже обозначил борьбу за чемпионство, что после осенней части сезона казалось нереальным.

История "Динамо" и Семина могла сложиться совсем по-другому. После успех в в сезоне 2009-2010 наставник решил вернуться в свой родной клуб - московский "Локомотив". Игорь Суркис мог удержать тренера благодаря действующему контракту, но решил не препятствовать, учитывая близость Семина с "железнодорожниками". "Динамо" Семина уже достигло определенного успеха. Команда могла дальше развиваться. Мог развиваться сам Семин в роли тренера. Стоило точечно дополнить команду, которая уже в следующем сезоне могла замахнуться выход к плей-офф Лиги чемпионов. Новый наставник "Динамо" Валерий Газзаев решил поломать все, что построил к нему предшественник. Ничего из этого хорошего не вышло.

Новый наставник "Динамо" Валерий Газзаев решил поломать все, что построил к нему предшественник. Ничего из этого хорошего не вышло

Второй приход Семина в "Динамо" уже был неудачный. В "Рубин" был продан ведущий полузащитник команды Роман Еременко. Главное - Семин потерял авторитет в команде.

Сейчас Юрия Семина выгоняют из родного "Локомотива" в позапрошлом году он привел к чемпионству. В тренера конфликт со спортивным директором московского клуба Василием Кинкладзе. Тренер а возмущает, что руководство клуб не хочет считать с его позицией по трансферам футболистов. Кинкладзе считает, что Семин провалил Лигу чемпионов, заняв четвертое место в группе, и не может бороться за золотые медали в России. Отстает от "Зенита" на девять очков. "Локомотив" уже нашел замену Семину. Серб Марко Николич должен возглавить команду с 1 июля.

Отставка с "Локомотива" фактически означает завершение профессиональной тренерской карьеры Семина. Ехать из российской столицы он уже не будет, а в московских клубах мест сейчас нет. . Из-за возраста Семин не поедет работать за границу.



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Юрий Семин работал с "железнодорожниками" 23 сезона. Возглавлял киевское "Динамо", "Анжи", "Габала", "Мордовию", "Динамо" Москва. Трижды выигрывал чемпионат России, один раз - чемпионат Украины.