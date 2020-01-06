Бывший тренер "Динамо" возглавил европейский клуб

Анатолий Демьяненко возглавил словацкий "Нитру". Условия сотрудничества украинского тренера со словацким клубом остаются неизвестными.
В первую очередь Демьяненко известный по работе с "Динамо" - киевлян он возглавлял с 2005 по 2007 год. Позже наставник тренировал азербайджанский "Нефтчи" и "Насаф" из Узбекистана.
Последним клубом 60-летнего специалиста была "Волынь", которую он тренировал с 2012 по 2013 год.
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По итогам 18 туров "Нитра" занимает предпоследнее место в чемпионате Словакии. Но продолжает борьбу в Кубке страны.
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