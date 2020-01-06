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понедельник, 06 января 2020 13:18

Бывший тренер "Динамо" возглавил европейский клуб

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Бывший тренер &quot;Динамо&quot; возглавил европейский клуб
Работая с "Динамо" Анатолий Демьяненко выиграл чемпионат Украины. Фото: из открытых источников

Анатолий Демьяненко возглавил словацкий "Нитру". Условия сотрудничества украинского тренера со словацким клубом остаются неизвестными.

В первую очередь Демьяненко известный по работе с "Динамо" - киевлян он возглавлял с 2005 по 2007 год. Позже наставник тренировал азербайджанский "Нефтчи" и "Насаф" из Узбекистана.

Последним клубом 60-летнего специалиста была "Волынь", которую он тренировал с 2012 по 2013 год.

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По итогам 18 туров "Нитра" занимает предпоследнее место в чемпионате Словакии. Но продолжает борьбу в Кубке страны.

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Дата
06
января

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