Бывший соперник Кличко ответил, кто бы победил в бою Владимира и Усика

Владимир Кличко и Эдди Чемберс. Фото: Gettyimages.com

Если бы в боксерский ринг друг против друга вышли Владимир Кличко и Александр Усик, победил бы младший из братьев Кличко.

Об этом в своем Twitter заявил бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Эдди Чемберс.

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У американца спросили, кто бы победил в бою Владимира Кличко и Александра Усика и почему.

"Я бы предпочел Владимира. Он использовал бы свой размер и дистанцию", - ответил Чемберс.

Эдди Чемберс завершил карьеру в 2016 году после пятого поражения в профи. В его активе 42 победы. В 2010-м американец дрался с Владимиром Кличко в Германии. Это был бой за титулы IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. Кличко-младший нокаутировал своего соперника в 12-м раунде. После того поражения Чемберс почти год не выходил в ринг.