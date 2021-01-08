Бывший руководитель ФИФА Блаттер попал в больницу

Экс-президент ФИФА 84-летний Йозеф Блаттер госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья
Состояние бывшего функционера оценивается как тяжелое, но угрозы для жизни нет, сообщает Blick.
Причины попадания в больницу пока не известны. По словам дочери, состояние Блаттера с каждым днем улучшается, но ему нужно отдых.
Швейцарец был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет по делу о коррупции. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет.
В июне 2020 го года Блаттер стал подозреваемым по делу о нецелевом расходовании $1 миллиона из фонда ФИФА.
ФИФА обратилась в прокуратуру Цюриха с просьбой возбудить уголовное дело против Блаттера в связи с финансированием убыточного музея мирового футбола.
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Йозеф Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 годы.
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