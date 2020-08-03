Бывший помощник Луческу разнес генерального директора "Шахтера"

Александр Спиридон отказался войти в тренерский штаб Луческу в "Динамо"Фото Футбум

Бывший помощник Мирчи Луческу в "Шахтере" Александр Спиридон прокомментировал заявление генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина, в котором тот заявлял, что сам Спиридон исполнял обязанности переводчика при Луческу.

"Это мнение человека, который за 17 лет работы в клубе не смог выучить даже футбольную терминологию. Уж кому-кому, но только не ему комментировать внутреннюю кухню тренерского штаба", - заявил Спиридон. Сообщает "Трибуна".

"Может быть, он хороший менеджер, но в футболе, по моему мнению, как был дилетантом, так им и остался. И этот человек еще дерзнул оценить профессиональный уровень Луческу.

Давно ли он пел Мистеру дифирамбы и собирался ставить памятник за профессиональные достижения? А сегодня обливает его грязью, оскорбляет и унижает. Вот оно – истинное лицо этого человека.

Более чем уверен, очень многие из многомиллионной армии болельщиков "Шахтера" меня поддержат: Палкин поступил подло и низко по отношению к Луческу.

Он всего лишь своеобразный тип, работающий в структуре клуба. Но от этого факта мое отношение к "Шахтеру" не меняется. Я от всего сердца желаю команде победы в ближайшем матче с "Вольфсбургом" - дай Бог, повторится 2009 год, - сказал Спиридон.

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Молдавский специалист работал ассистентом Луческу в "Шахтере" с 2004 по 2016 год.