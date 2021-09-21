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Бывший лидер "Динамо" не нужен Луческу

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Бывший лидер &quot;Динамо&quot; не нужен Луческу
Беньямин Вербич потерял место в составе "Динамо". Фото: Юрий Юрьев

Игрок сборной Словении 27-летний Беньямин Вербич потерял место в составе "Динамо".

Почти весь предыдущий сезон Вербич пропустил из-за травмы, а в текущем стал игроком ротации, который выходит на замену в конце игры.

Во времена работы Александра Хацкевича и Алексея Михайличенко словенец был ведущим игроком команды и уровне с Виктором Цыганковым.

Что происходит с бывшим лидером "Динамо"?

Замучили травмы. Вербич полноценно играл два года назад. Последние два сезона его преследуют травмы. Понятно, что в таком состоянии набрать хоть какую-то форму невозможно. Вторую часть прошлого сезона он вообще пропустил. Поэтому нужно время, чтобы вернуть былые кондиции.

Завершение контракта. Соглашение Вербича с "Динамо" действует до конца сезона. Пока предпосылок предлагать ему новую нет. Словенец - один из наиболее високооплачуемих игроков команды, но на поле не приносит никакой пользы. Вряд ли ему кто еще будет платить сколько, как в "Динамо". Футболисту сейчас не хватает определении в своем будущем.

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Потеря мотивации. Первый сезон для Беньямина был сильнейшим в команде. Он был лидером на уровне с Цыганковым и от его игры зависело очень многое. С каждым новым сезоном Вербич терял остроту к футболу. Хороший личный контракт, личная жизнь привели к потере мотивации футболиста.

Отсутствие доверия от Луческу. На позиции флангового игрока Луческу требует интенсивности, большого количества черновой работы. Вербич - индивидуалист, который больше играет на себя, чем на команду. Луческу пробовал его в роли форварда или джокера, но пользы от этого было немного. Не зря киевляне подписали на эту позицию Витиньйо.

Два последних сезона Вербич не играл полноценно за "Динамо"

Проиграл конкуренцию. Если раньше Беньямин был незаменимым игроком для "Динамо", то сейчас должен доказывать свое место в составе. На этой позиции есть Карлос Де Пена. Летом подписали Дениса Антюх и Витиньйо. На позиции форварда Артема Беседина и Владислава Супряги к которым добавились Эрик Рамирес, Владислав Кулач и Илья Шкурин. Словенцу просто нет места в составе.

Должен покинуть команду. "Динамо" хоть минимально компенсировать затраты на Вербича. Поэтому зимой должен попробовать продать его хоть за какие деньги. Футболист уже не способен приносить пользы команде, но имеет большую зарплату. Для Вербича нужно получить новый вызов, если он хочет остаться в футболе.

Беньямин Вербич выступает за "Динамо" с 2018 года. Предыдущим клубом словенца был датский "Копенгаген". Киевляне заплатили за футболиста €4 млн.

В текущем сезоне "Динамо" лидирует в чемпионате Украины. Команда Луческу на три очка опережает "Шахтер".

22 сентября киевляне сыграют против "горняков" за Суперкубок Украины. Начало игры в 21:00.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
22
сентября

Во втором матче во главе "Динамо" Луческу стал обладателем Суперкубка

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