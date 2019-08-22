Бывший легионер "Динамо" признался, что был в шаге от перехода в "Реал"

Родриго сыграл за "Динамо" 69 матчей во всех турнирах

Бывший защитник "бело-голубых" бразилец Родриго вспомнил, как едва не перешел в "Реал".

"Самое интересное, что я мог и не оказаться в" Динамо ". Вандерлей Лушембурго, который перед этим тренировал сборную Бразилии, приглашал меня в мадридский "Реал". Ему нравился мой стиль игры. Мы разговаривали непосредственно, и вероятность трансфера была велика. Он хотел видеть в "Реале" меня и Сисиньо (правого латераля "Сан-Паулу").

Я провел великолепный сезон в "Сан-Паулу", стал лучшим защитником чемпионата Бразилии, все трубили, что я должен получить вызов в сборную страны. Но в итоге "Реал" выбрал другого игрока, и я оказался в "Динамо", - сказал Родриго в интервью журналу "Футбол".

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В "Динамо" Родриго выступал с 2005 по 2010 год, став чемпионом Украины и дважды выиграв Кубок Украины. В составе "Динамо" провел 69 матчей, в которых забил 16 голов.