Бывший легионер "Динамо" не хочет играть за сборную Молдовы

Карп не удовлетворен тем, что не имеет стабильного места в сборной. Фото: официальный сайт "Динамо"

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Каталин Карп больше не хочет играть за сборную Молдовы.

Об этом сообщает "Обозреватель".

"Футболиста из команды, которая входит в первую пятерку в чемпионате России, не ценят надлежащим образом дома. Я регулярно играю за" Уфу "и хочу выходить на поле в каждом матче за сборную. Но ... такая ситуация. Жизнь продолжается ", - сказал Карп.

Игрок выступал за молодежную команду "Динамо" во времена работы Александра Хацкевича с дублем, но так и не смог перейти в первую команду.

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Каталин Карп - воспитанник кишиневского клуба "Зимбру". В 2012 году в 18-летнем возрасте он подписал контракт с "Динамо" (Киев), где два года выступал за юношескую и молодежную команды клуба. После этого несколько лет молдавский футболист провел в Румынии, а с 2017-го выступает за российскую "Уфу".