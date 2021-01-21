Бывший капитан сборной Украины перешел в российский клуб

Александр Нойок 5 лет играл в Беларуси. Фото: Денис Руденко, Footboom

Российский "Оренбург" объявил о подписании контракта с украинским полузащитником 28-летним Александром Нойком.

Условия сделки пока что не известны. В новой команде Нойок будет играть под 37-м номером. сообщает Twitter российского клуба.

В последнее командой Нойка был "Динамо" Брест. Из-за финансовых проблем команды игрок покинул Беларусь. В России футболист будет работать под руководством чешского тренера Марцела Лички, с которым имел опыт работы с футболистом в Бресте.

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По сообщению СМИ, Нойок может отказаться от украинского гражданства после переезда в Россию. Игрок с 2016 года выступал в Беларуси и намерен получить гражданство этой страны. Футболисты с белорусским паспортом не считаются легионерами в России.

Нойок является воспитанником "Шахтера". Играл за "Металлист", "Металлург" Донецк, "Динамо" Минск и "Динамо" Брест. В активе игрока 73 матча в системе юношеских сборных Украины. Нойок был капитаном молодежной сборной Украины.

Оренбург играет во 2-м по силе дивизионе России. Новая команда Александра Нойка занимает 3-е место в турнирной таблице, уступая лидеру ФК "Нижний Новгород" 4 очками.