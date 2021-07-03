Бывший игрок сборной Украины переходит в российский клуб

Экс-хавбек "Зари" Дмитрий Иванисеня продолжит карьеру в "Крыльях Советов" из России, сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, полузащитник подпишет с новичком российской премьер-лиги долгосрочный контракт.

В прошлом году "Заря" заняла третье место в чемпионате.

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В 2019 году Иванисеня дебютировал за сборную Украины, провел за национальную команду 1 матч. В минувшем сезоне он сыграл в чемпионате 21 матч и забил 5 мячей. Иванисеня является воспитанником криворожского футбола.