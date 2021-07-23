Бывший игрок сборной России готов принять украинское гражданство

Алексей Платонов уже три года выступает в УХЛ. Фото: ХК "Бурые Медведи".

Бывший игрок юношеской сборной России по хоккею 24-летний Алексей Платонов готов играть за сборную Украины.

Защитник киевского "Сокола" заявил о готовности сменить гражданство, сообщает Sport.ua.

"Думаю, этот вопрос решится в ближайшее время. Конечно, украинский хоккей сейчас далеко не на том уровне, что российский. Но развитие здесь заметеное. Другое дело, что я еще не до конца определился с тем форматом, в котором хочу развиваться. Ничего, обсудим все детали и достигнем понимания. Ранее выступал за юношескую и юниорские сборные России. Спортивное гражданство можно менять после того, как выступал за национальную команду не менее трех лет. У меня уже этот промежуток прошел.

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Будет приятно быть в Украину ближе. Киев - шикарный город. Когда во время отпуска возвращался в Россию, друзья спрашивали о моих впечатлениях о жизни в Украине. Не обошлось и без вопросов политической окраски. Но я и так всегда относился к Украине по-особенному, ведь мой папа во времена СССР родился в Запорожье. Поэтому рассказывал друзьям, как красиво и чисто в Киеве. Точное определение украинской столицы - душевное город. Мне очень нравится, как доброжелательно здесь люди общаются. Это касается и атмосферы внутри команды и впечатлений от жизни вне спорта", - отметил Платонов.

Платонов выступал за сборные России U-17 и Ю-18 в 2013/15 годах. В прошлом сезоне "Сокол" занял второе место в чемпионате Украины. Киевская команда в сухую проиграла финальную серию "Донбасса".