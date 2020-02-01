Бывший игрок сборной ищет команду в чемпионате Польши

 
Ексклюзивы
1/5
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 4194
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 981
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 1989
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1548
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1548
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 702
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 17442
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5139
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3888
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Просмотров: 558
Фото
Все фото
15
9
11
11
6
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Аппетитное тело и откровенные фотосессии: горячая подруга украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Необыкновенно красивая и изящная: фото очаровательной жены украинского футболиста
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Фото горячей блондинки, с которой встречается молодой украинский футболист
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Видео
Все видео
"Реал" одолел "Атлетико" в дерби Мадрида
"Реал" одолел "Атлетико" в дерби Мадрида
Холанд снова забил, "Боруссия" победила
Холанд снова забил, "Боруссия" победила
Легенда "Ромы" замаскировался, чтобы поддержать на фанатском секторе свою команду
Легенда "Ромы" замаскировался, чтобы поддержать на фанатском секторе свою команду
Михайличенко признался, что переживает за Милевского
Михайличенко признался, что переживает за Милевского
Команда Зинченко проиграла принципиальный матч, но стала финалистом Кубка английской лиги
Команда Зинченко проиграла принципиальный матч, но стала финалистом Кубка английской лиги
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 270
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 2880
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 702
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1395
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25894
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 февраля 2020
Просмотров: 243
Геній
Гру Пеле я бачив один раз. 12-річним дивився на маленькому екрані чорно-білого телевізора фінальний турнір Кубка світу-1970. Зокрема, всі шість ...
воскресенье, 02 февраля 2020 10:12

Бывший игрок сборной ищет команду в чемпионате Польши

  Комментировать
Бывший игрок сборной ищет команду в чемпионате Польши
Богдан бутко получал шанс проявить себя за тренества Фонсеки и полностью утратил все шанси при Каштру

Защитник Шахтера Богдан Бутко рассказал, как проходят поиски новой команды.

"Мне сказали, что на собрание не еду с первой командой. До сих пор нахожусь в поисках команды. Где-то уже трансферное окно закрылось, где-то - нет. Пока ищем команду.

Дома уже надоело сидеть, нужно ехать тренироваться. Я же не офисный работник, поэтому надо уже возвращаться на поле к тренировкам", - поделился Бутко в комментарии телеканалам Футбол. Украинец может продолжить свои выступления в чемпионате Польши, ведь трансферное окно там закрывается до 2 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Арсенал" не обращался к нам относительно продажи Матвиенко – Палкин

Бутко полностью проиграл конкуренцию Украинский Сергею Болбату и бразильцу Додо, в текущем сезоне в чемпионате Украины ни разу не появлялся на поле в составе своей команды. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 1,5 миллиона евро.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывший игрок сборной ищет команду в чемпионате Польши». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Писатель Джеймс Джойс: "Мои герои - просто болтуны"

Всегда шутил и говорил правду: Кузьма Скрябин разбился в страшной аварии

Самое читаемое
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
 Просмотров: 15480
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
5
 Просмотров: 5310
В росСМИ заявили о смерти террориста Цемаха
В росСМИ заявили о смерти террориста Цемаха 1 Просмотров: 5112
&quot;В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка&quot; - народный синоптик
"В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка" - народный синоптик
 Просмотров: 4878
21 год сидит в Раде: журналисты рассказали о нардепе-мажоритарщике
21 год сидит в Раде: журналисты рассказали о нардепе-мажоритарщике
 1 Просмотров: 4797
Спорт
Украинский легионер в Польше бил по ушах самоуверенных португальцев
Украинский легионер в Польше бил по ушах самоуверенных португальцев Просмотров: 648
Жених Каролины Возняцки расстался с ней по телефону
Жених Каролины Возняцки расстался с ней по телефону
5
 Просмотров: 1332
"Реал" одолел "Атлетико" в дерби Мадрида
"Реал" одолел "Атлетико" в дерби Мадрида
 Просмотров: 441
Холанд снова забил, "Боруссия" победила
Холанд снова забил, "Боруссия" победила
 Просмотров: 585
У нас были интимные отношения – тренер французской фигуристки признался, что регулярно насиловал ее
У нас были интимные отношения – тренер французской фигуристки признался, что регулярно насиловал ее 1 Просмотров: 2664
Больше всего комментируют
8
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
5
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
4
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
2
Має бути справедливість
2
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
Голосов: 889
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua