Бывший игрок сборной ищет команду в чемпионате Польши

Богдан бутко получал шанс проявить себя за тренества Фонсеки и полностью утратил все шанси при Каштру

Защитник Шахтера Богдан Бутко рассказал, как проходят поиски новой команды.

"Мне сказали, что на собрание не еду с первой командой. До сих пор нахожусь в поисках команды. Где-то уже трансферное окно закрылось, где-то - нет. Пока ищем команду.

Дома уже надоело сидеть, нужно ехать тренироваться. Я же не офисный работник, поэтому надо уже возвращаться на поле к тренировкам", - поделился Бутко в комментарии телеканалам Футбол. Украинец может продолжить свои выступления в чемпионате Польши, ведь трансферное окно там закрывается до 2 марта.

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Бутко полностью проиграл конкуренцию Украинский Сергею Болбату и бразильцу Додо, в текущем сезоне в чемпионате Украины ни разу не появлялся на поле в составе своей команды. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 1,5 миллиона евро.