Бывший игрок "Шахтера" бежал из Китая из-за коронавируса

Марсело Морено решил пойти на финансовые уступки, чтобы покинуть Китай. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший форвард "Шахтера" боливиец Марсело Морено продолжит карьеру в бразильском "Крузейро".

Последней командой Морено был китайский клуб "Шицзячжуан Эвер Брайт", с которым у боливийца был действующий контракт. Однако из-за коронавируса в Китае форвард изъявил желание покинуть Поднебесную как можно скорее и, наконец, стороны пришли к компромиссу, пишет "Сегодня".

По данным СМИ, Марсело Морено получал около 360 тыс. евро в месяц. Игрок пошел на серьезное снижение заработной платы ради того, чтобы покинуть Китай.

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Марсело Морено выступал за "Шахтер" 3 сезона в 2008-2011 -х. За это время провел 32 матча, в которых забил 7 мячей. Но так и не смог стать основным форвардом "горняков".