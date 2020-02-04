Бывший игрок молодежной сборной Украины хочет играть за Беларусь

Бывший игрок молодежной сборной Украины Александр Нойок готов сменить гражданство и выступать за сборную Беларуси.
"Я говорил на эту тему. Сейчас вот так все решается. Если будет хорошее предложение, точнее - конкретное предложение, изменить паспорт, я буду его рассматривать.
Почему нет? В будущем планирую жить в Беларуси. Мне очень нравится Беларусь ", - сказал Нойок в эфире YouTube-канала" Миля ".
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В Украине Александр Нойок за молодежные команды "Шахтера", "Говерлу", "Металлист" и донецкий "Металлург". С марта 2016 играет в Беларуси.
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