Бывший игрок молодежной сборной Украины хочет играть за Беларусь

В прошлом сезоне Александр Нойок стал чемпионом Беларуси в составе "Динамо" Брест. Фото: с отрытых источников

Бывший игрок молодежной сборной Украины Александр Нойок готов сменить гражданство и выступать за сборную Беларуси.

"Я говорил на эту тему. Сейчас вот так все решается. Если будет хорошее предложение, точнее - конкретное предложение, изменить паспорт, я буду его рассматривать.

Почему нет? В будущем планирую жить в Беларуси. Мне очень нравится Беларусь ", - сказал Нойок в эфире YouTube-канала" Миля ".

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В Украине Александр Нойок за молодежные команды "Шахтера", "Говерлу", "Металлист" и донецкий "Металлург". С марта 2016 играет в Беларуси.