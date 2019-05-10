Бывший игрок "Динамо" возглавил юношескую сборную Хорватии

Вукоевич работал селекционером "Динамо" по балкансьиких странах.

Бывший футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич назначен главным тренером сборной Хорватии U-20, сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

Для экс-полузащитника бело-синих работа в молодежной сборной станет дебютной в роли тренера. До этого Вукоевич, завершивший карьеру футболиста в 2017 году, занимал должность менеджера в киевском "Динамо" по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы, а в 2018 году во время чемпионата Мира был скаутом национальной сборной Хорватии. С поста скаута Вукоевич ушел после разгоревшегося скандала с видео, где они с Домагоем Видой посвящают победу Хорватии над Россией Украине и Динамо.

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Огнен Вукоевич выступал за "Динамо" с 2008 по 2015 год, сыграв за это время 217 матчей во всех турнирах и забив 16 голов.В составе киевского клуба он один раз становился чемпионом Украины, раз выиграл Кубок и еще два — Суперкубок страны.В своей карьере Вукоевич выступал за "Славен" Белупо, "Льерс", загребское "Динамо", московский "Спартак" и "Аустрию".Также на счету Вукоевича 55 поединков и 4 гола в составе сборной Хорватии.