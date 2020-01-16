Бывший игрок "Динамо" стал агентом и устроил свой первый трансфер

Бывший защитник "Динамо" Горан Попов успешно начал работу в статусе футбольного агента.

Попов стал одним из сотрудников агентской компании "More than sport", сообщает "Футбол 24"

Македонец успел оформить первый трансфер. Попов договорился об аренде голкипера "Арсенала" Деяна Илиева к польской "Ягеллонии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандальный легионер "Динамо" получил статус свободного агента - СМИ

Горан Попов перебрался в "Динамо" с "Херенвена" в 2010 году, однако в 2012-м перешел в аренду в английский "Вест Бромвич". В чемпионате Украины защитник выходил на поле 32 раза и по два раза отличился голами и ассист. Еще четыре матча он провел в Кубке Украины и один - в Суперкубке Украины.