Бывший игрок "Динамо" работает грузчиком в супермаркете

Роман Максимюк ирал в России. Фото: "Волынь".

Бывший полузащитник "Динамо", сборной Украины и российского "Зенита" 47-летний Роман Максимюк рассказал, что работает грузчиком. Скорее всего, он принял бы футбольное предложение из России.

"Я сейчас работаю грузчиком в супермаркете в Луцке. Так сложилась жизнь. У меня есть тренерская лицензия и я хотел бы вернуться в футбол", - сообщает fanday.net.

"Почему наши люди пачками ездят на работу в Россию? Они не публичны, им можно. А если человек публичный, то ему сразу говорят, что это неправильно. Не понимаю этого.

Не знаю, как бы я поступил. Сильно хочу вернуться в футбол. Если бы предложение из России поступило, то не знаю, какое бы решение я принял", - сказал Максимюк.

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В 1998 году Максимюк играл за "Зенит" из санкт-Петербурга. В 2000-м пришел в киевское "Динамо" и сыграл за клуб семь матчей. Последним профессиональным клубом Максимюка была "Волынь".