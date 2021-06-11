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суббота, 12 июня 2021 06:11

Бывший игрок "Динамо" готовил поле для сборной Украины в Бухаресте

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Бывший игрок &quot;Динамо&quot; готовил поле для сборной Украины в Бухаресте
Флорин Чернат выступал за "Динамо" 7 лет. Фото: ФК "Динамо" Киев

Сборная Украины проводила подготовку к старту Евро-20221.

Национальная команда тренировалась на домашнем стадионе румынского клуба "Волунтари" в Бухаресте.

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За тренировкой из-за забора наблюдал бывший киевский динамовец Флорин Чернат, который сейчас является спортивным директором клуба "Волунтари" и лично контролировал процесс подготовки поля для работы сборной Украины.

Главный тренер Андрей Шевченко и один из его ассистентов Александр Шовковский перед началом тренировки поблагодарили за состояние газона и поддержку бывшего одноклубника.

Евро-2020/21 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Сборная Украины сыграет в группе с Нидерландами. Австрией и Северной Македонией.

13 июня команда Андрея Шевченко стартует на турнир матчем против голландцев.

Флорин Чернат играл за "Динамо" с 2001 по 2009 годы с перерывом в год, когда играл в аренде за "Гайдук". За это время пять раз выигрывал чемпионат Украины и четыре раза Кубок.

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