Бывший игрок "Челси" признался, что чуть не убил владельца клуба Абрамовича

Роман Абрамович едва не погиб 3 года назад. Фото: из открытых источников

Бывший футболист "Челси" шотландец Пэт Невин рассказал о том, как он чуть не убил владельца клуба Романа Абрамовича.

Произошло это примерно три года назад, когда 56-летний Невин отдыхал на шотландском острове Арран.

"Тогда я ехал его северной частью. Каждый раз, когда еду туда в отпуск, то объезжаю весь остров. В тот день я повернул за угол наверх перед Лохранзою и чуть не сбил мужчину на велосипеде. Успел среагировать в последний момент - я мог убить того парня. Это был Роман Абрамович.

Какая бы это была история, если бы я убил Романа Абрамовича. Думаю, что тосковал бы за ним. Его яхта была у берега, когда он катался на велосипеде. Он до сих пор не знает, что это был я ", - поделился Невин, которого цитирует Daily Mirror.

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Пэт Невин выступал за "Челси" с 1983 до 1988 года. Роман Абранович обладает клубом с 2003 года.