Бывший игрок "Барселоны" получил ужасную травму в Мексике

Джованни Дос Сантос выступал в Европе за ряд известных клубов

Бывший игрок "Барселоны", "Тоттенхэма" и "Вильярреала" Джованни Дос Сантос попал в лазарет на неопределенный срок из-за разрыва мышцы.

Об этом сообщает "Футбол 24".

В поединке между "Америкой" и "Гвадалахарой" Дос Сантос не доиграл даже первый тайм. Игрок "Гвадалахары" Антонио Брисеньо пытался выбить мяч из ног Джованни, но попал потому шипами в бедро.

Камеры зафиксировали глубокую рану у 30-летнего футболиста. Позже пресс-служба "Америки" подтвердила - у Джованни глубокий разрыв мышцы бедра. Пока более точной информации нет.

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В нынешнем сезоне Дос Сантос сыграл в 7-и матчах чемпионата Мексики, в которых забил 1 гол и отдал первую результативную передачу.