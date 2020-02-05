Бывший футболист сборной Украины нахамил патрульным

Сергей Валяев родился в Макеевке. Больше всего матчей сыграл за "Металлист"

Полиция за превышение скорости остановила бывшего хавбека "Металлиста" и сборной Украины Сергея Валяева. Он отказался платить штраф и устроил разборки с полицией.

"Я сказал этим доблестным, бесстрашным борцам за справедливость, борцам с бабками на базарах и алкашами, чтобы они не занимались ху**ей, а ловили тех, кто пи**ит вагонами. А они здесь ломают комедию, показывая иллюзию правопорядка и Закона, как он мне сказал, - цитирует Валяева "Чемпион".

"Какой, бл**ь, закон в этой стране? Вероятно, начальнику нужно достроить дом или министру. Твари. Ненавижу всю эту систему коррупционную. Я ехал 82 км/ч по окружной, а норма - 50 + 20 = 70 км/ч . 12 км, Карл! Платить не хочу принципиально. Кто подскажет, как обжаловать эту хе*ню", - сказал Валяев.

Сергей Валяев родился на Донбассе, в Макеевке. Сыграл за "Металлист" 166 матчей. С мая по сентябрь 2018 года возглавлял команду в качестве тренера.

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Игрок семь лет выступал за "Металлист" и сыграл три матча за национальную команду Украины.