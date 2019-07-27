Бывший футбболист "Шахтера" прятал сербского снайпера донецких террористов

Евгений Бредун с бывшей женой, а ныне телеведущей Алиной Островской

Экс-футболист "Шахтера" Евгений Бредун прятал известного сербского террориста с сайта "Миротворец" Деяна Берича в Харькове 2014

Об этом оба фигуранта рассказали в видеороликах, которые террорист Берич ( "Деки") изложил в соцсети 24 июля, передает Depo

Террорист Берич рассказал о "герое", который прятал его "от ВСУ", в частности, в каком-то харьковском стрипбаре, который " с утра работал как кофейня". А потом и представил этого "героя". Им оказался бывший украинский футболист, в частности, игрок "Шахтера", запорожского "Металлурга" и "Арсенала" Евгений Бредун.

Сербский наемник Берич - снайпер, участник сербского четницького движения, с начала российско-украинской войны берет в ней участие на стороне российско-террористических группировок. Сначала в Крыму, затем, длительное время на Донбассе. В настоящее время Россия пытается изображать из него журналиста - "свидетеля обстрелов украинскими военными мирных городов на Донбассе". В этом качестве откровения террориста "Деки" представители РФ цитировали на Форуме ОБСЕ 19 июня.

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Евгений Бредун родился в Краматорске. Начинал свою карьеру в "Шахтере". Последним украинским клубом был "Севастополь". Сейчас уехал в Россию, где получил гражданство.