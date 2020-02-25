Бывший форвард сборной Испании снял штаны и сел на лицо одноклубнику

Коста провел 22 матча за сборную Испании. Фото: рейтер

Испанский форвард Диего Кост во время выступлений за "Челси" отметился скандальным поведением.

Вратарь Марцин Булка (ныне играет за ПСЖ) вспомнил, скандальный эпизод с участием Косты, пишет "Сегодня"

"Однажды на тренировке Чалоба (защитник команды) оказался на газоне. Диего подумал, что тот симулирует, и начал ругаться на испанском языке. Прошло некоторое время, а Натаниэл продолжал лежать. Тогда Диего снял штаны и сел ему на лицо, а затем скрылся. Я никогда не видел ничего подобного, это было что-то ", - признался Марцин Булка.

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Диего Коста защищал цвета "Челси" с 2014 по 2017 год, после чего вернулся в "Атлетико". С лондонским клубом испанец бразильского происхождения дважды становился чемпионом Англии, а также завоевывал Кубок лиги.