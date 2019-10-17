Бывший форвард "Шахтера" сделал предложение своей девушке в туалете

Екатерина Дорожко и Луис Адриано. Фото: из социальных сетей

Бывший форвард "Шахтера" Луис Адриано сделал предложение своей девушке в туалете. О такой пикантной детали из личной жизни в своем "инстаграм" поделилась уже жена бразильца Екатерина Дорожко,

Об этом пишет "Динамо" от Шурика "

Так, на вопрос одного из пользователей: "Где человек сделал предложение?" Она коротко ответила: "В туалете". После этого в Дорожко уточнили: "О туалет шутку или серьезно?". В ответ она написала: "Серьезно".

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Луис Адриано 8 лет выступал за "Шахтер". В Украине забил 77 мячей в 162 матчах. Также играл за "Милан" и "Спартак". Летом вернулся в Бразилию, где защищает цвета "Палмайраса".