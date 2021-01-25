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понедельник, 25 января 2021 21:09

Бывший форвард "Шахтера" и "Спартака" просился в киевское "Динамо"

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Бывший форвард &quot;Шахтера&quot; и &quot;Спартака&quot; просился в киевское &quot;Динамо&quot;
Луис Адриано также играл за "Спартак". Фото "Известия"

Бывший форвард "Шахтера" Луис Адриано предлагал главному тренеру "Динамо" Мирче Луческу свои услуги, сообщает журналист Игорь Цыганык.

33-летний бразилец обращался к Луческу в конце 2020 года.

Сейчас Луис Адриано выступает за "Палмейрас". В этом сезоне забил 12 голов и сделал 3 ассиста в 26 матчах.

Он играл за "Шахтер" с 2007 по 2015 год.

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Transfermarkt оценил Адриано в 3,5 млн евро. Контракт с "Палмейрас" – до лета 2023-го.

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