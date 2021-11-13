Бывший динамовец решил понравиться россиянам

Ерко Леко забыл, как сам играл в Украине Фото: Reuters

Бывший полузащитник сборной Хорватии и киевского "Динамо" Ерко Леко рассказал, как отнёсся к лозунгам "Слава Украине" в исполнении футболистов команды Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

"Вида и Вукоевич кричали на камеру "Слава Украине?" Да, это у нас обсуждалось в Хорватии. Это не было нужно. Хорошо, они играли в украинских клубах, так что передавали привет, но никто из них не понимал, как эта ситуация будет смотреться из России. Вукоевича сразу отчислили из сборной, Виду тоже отчитали. Нужно же понимать, какое есть соперничество между странами. Я всегда говорю, что нужно любить своих, но уважать чужих", — цитирует Леко "Спорт-Экспресс".

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Ерко Леко играл за "Динамо" с 2002 по 2006 годы. Он провел в футболке киевлян 61 матч и забил 7 голов. За сборную Хорватии Леко сыграл 59 матчей и отличился 2 забитыми мячами.