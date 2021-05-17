Бывший динамовец Киева дважды отказался ехать в Москву

Александар Драгович три года прожил в Киеве с 2013 по 2016. Фото: Reuters

Австрийский центральный защитник "Байера" Александар Драгович отказался перейти в московское "Динамо", сообщает журналист Sky Sport Austria Макс Билефельд в "Твиттере".

Драгович пообещал "Црвене Звезде", что подпишет контракт с сербским клубом. В свою очередь, "Байер" предложил Александару продлить контракт ещё на год.

Сообщалось, что у футболиста есть два предложения о контракте. Кроме "Динамо", соглашение игроку предложила сербская "Црвена Звезда". Драговичем также интересовался "Кёльн". Игрок не собирается продлевать контракт с "Байером".

В начале декабря 2019 года Драгович выразил желание покинуть "Байер" из-за недостаточного количества игрового времени, и клуб был готов отпустить его на правах аренды. Однако Драгович остался в немецком клубе, хотя его аренда в московский ЦСКА уже была согласована.

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Контракт Драговича с "Байером" истекает в июне 2021 года. В этом сезоне 30-летний защитник сыграл 28 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Ранее он выступал за киевское "Динамо". В составе киевлян он сыграл 66 матчей и в 2016 году перешел в "Байер".