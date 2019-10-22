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вторник, 22 октября 2019 08:53

Бывшего чемпион мира по боксу Де Ла Хойю обвинили в изнасиловании

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Бывшего чемпион мира по боксу Де Ла Хойю обвинили в изнасиловании
После завершения карьеры боксера Де Ла Хойя занимается промоутерской деятельностью. Фото: из открытых источников

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя был обвинен в сексуальном насилии, сообщает "Спорарена".

Иск к Де Ла Хойя Верховному суду Лос-Анджелеса подала женщина, используя псевдоним "Джейн Доу" для защиты своей личности.

Согласно истории неизвестной, она познакомилась с Оскаров еще в 2016 году и была с ним в близких отношениях. По ее словам, регулярное половую связь происходила по обоюдному согласию.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года, когда 46-летний Оскар пригласил ее в свой дом в Пасадене. Там и произошло надругательство над женщиной. Она утверждает, что кричала от боли и просила боксера остановиться.

После того, что произошло она в срочном порядке обратилась к специалисту, который диагностировал у нее посттравматическое стрессовое расстройство. В иске не указано, подала она заявление в полицию.

Истец требует неуказанную финансовую компенсацию за сексуальное и гендерное насилие и небрежность.

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Оскар Де Ла Хойя - бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях. Олимпийский чемпион 1992 года в категории до 60 килограммов. 15 апреля 2009 на пресс конференции в Лос-Анджелесе объявил о завершении карьеры профессионального боксера.

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