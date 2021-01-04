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понедельник, 04 января 2021 14:08

Бывшая звезда "Шахтера" будет играть под руководством Луческу

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Бывшая звезда &quot;Шахтера&quot; будет играть под руководством Луческу
Алекс Тейшейра выступал за "Шахтер" 5 сезонов. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший лидер "Шахтера" 29-летний Алекс Тейшейра оставил китайский "Цзянсу Сунин" и перебрался в аравийского "Аль-Хиляль".

В новом клубе Алекс Тейшейра заработает €13 млн за 2 года, сообщает в Twitter Sqenf Foot.

В Китае бразилец провел 5 лет. После чего получил статус свободного агента и может переходить бесплатно в любой клуб.

Тейшейра перешел из "Шахтера" в "Цзянсу" зимой 2016-го за €50 млн. Его новый клуб "Аль-Хиляль" тренирует Разван Луческу - сын наставника киевского "Динамо".

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Алекс Тейшейра выступал за "Шахтер" с 2010 по 2015 годы. За это время смог стать пятикратным чемпионом Украины и трижды выиграть Кубок.

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