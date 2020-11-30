Сын Луческу сравнил своего отца с Фергюсоном

Мирча Луческу со своим сыном. Фото: dinamovisti.gsp.ro

Главный тренер "Аль-Хилаль" и сын Мирчи Луческу сравнил своего отца с легендарным наставником "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном.

По словам Разван Луческу, его отец достиг в футболе серьезного успеха и заслужил признание.

"Нам, румынам, трудно попасть в западные клубы, там все делается через агентов. Этот мир полон португальцев, испанцев и итальянцев. Хорошо, у них есть два или три хороших тренеров, но это все. Мы, румыны, их обыграли практически везде.

Я не говорю о Мирче Луческу, он на другом уровне. Мой отец - это легенда. У него 33 трофеи, он второй после сэра Алекса Фергюсона ", - цитирует Луческу-младшего Digi Sport

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Мирча Луческу возглавлял "Рапид", "Брешиа", "Интер", "Реджина", "Пизу", "Зенит", "Шахтер" и "Динамо". Также работал со сборными Румынии и Турции.