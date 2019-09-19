Бывшая жена Тимощука призналась, что получила за переход мужа в "Баварию" солидную сумму

Анатолий Тимощук и Виктория Навроцкая имеют двух общих детей

Бывшая жена экс - капитана сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая поделилась с "Sovsport" воспоминаниями о трудоустройстве Анатолия в мюнхенскую "Баварию".

"У человека была мечта - поехать в европейский клуб. По крайней мере, он так сам говорил, и я поверила. Мечта же.

Ну, здравствуйте. Конечно переход в "Баварию" организовала я, а кто же? Не верите, спросите у Ули Хьонесса или Карла-Хайнца Румменигге. Узнайте, как они купили Тимощука. Только не из прессы, которая писала, что мюнхенцы сами вышли на Толика после победы "Зенита" над "Баварией" в Кубке УЕФА.

На самом деле я через знакомых, через десятые руки вышла на ... водителя одного из руководителей "Баварии". Задача была такой: между прочим спросить, не будет клуба интересный Тимощук, и передать контакты его представителей. Так и сделала.

Как он это узнал, мне неизвестно. Но вскоре мы получили ответ из Мюнхена, что там готовы вести переговоры. Тогда уже составили официальный запрос, все, как положено. Прилетели в отель, где разместилась "Бавария" на выезде, и там встретились лично с Хьоннесом и его помощниками и еще тем человеком, который до этого вывела меня на водителя.

По законам ФИФА, я имела право представлять его интересы. Ну а он относился примерно так: пусть Надя что-то мутит, получится - хорошо, нет - ничего страшного.

Тимощук понимал, что такая работа нужна. Кстати, та же Бавария заплатила миллион агентских ", - заявила Навроцкая.

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Анатолий Тимощук выступал в Украине за "Волынь" и "Шахтар". Также играл в России за "Зенит", в Германии за Баварию "с которой выигрывал Лигу чемпионов. Сейчас работает помощником главного тренера в" Зените "